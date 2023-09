Pio La Torre (Foto: @avvisopubblico)

08 Set 2023

Legalità, il 13 settembre a Bologna il conferimento della VII edizione dei premi 'Pio La Torre'

Il riconoscimento, promosso da Avviso Pubblico, Cgil nazionale e Fnsi, vuole valorizzare casi di alto valore civile e politico aventi come protagonisti sindacalisti, amministratori locali, dipendenti pubblici e giornalisti che si sono distinti nel contrasto a mafie, corruzione e illegalità. Appuntamento alle 14.30 a Palazzo Malvezzi.

Mercoledì 13 settembre 2023 a Bologna si terrà la cerimonia del premio dedicato alla memoria di Pio La Torre, sindacalista e parlamentare, noto per il suo impegno sui temi della lotta alla mafia, per la pace, la democrazia e la legalità, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982, assieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo.



Promosso da Avviso Pubblico, Cgil nazionale e Federazione nazionale della Stampa italiana, il premio vuole valorizzare, con riconoscimenti e menzioni speciali, casi ritenuti di alto valore civile e politico aventi come protagonisti sindacalisti, amministratori locali, dipendenti pubblici e giornalisti che, svolgendo la loro attività, si sono particolarmente distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione e nel contrasto alle mafie, alla corruzione, all’illegalità e per la diffusione di una cultura della legalità e della responsabilità.



La scelta del 13 settembre non è casuale: si tratta infatti del giorno in cui, nel 1982, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo della legge n. 646, meglio nota come legge Rognoni-La Torre, con la quale per la prima volta veniva introdotto nell’ordinamento italiano il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e la confisca dei patrimoni illecitamente accumulati da parte di coloro che si erano macchiati di tali reati.



L'appuntamento è per le 14:30 a Bologna, nella Sala Armi di Palazzo Malvezzi (via Zamboni, 22), in occasione della Summer School promossa dall’Università di Bologna.



Ad animare l’incontro dopo i saluti di Franco La Torre, figlio di Pio La Torre interverranno: Rosy Bindi, già presidente della Commissione parlamentare antimafia e Presidente della giuria del premio; Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico; Emilio Miceli, Responsabile nazionale delle politiche della legalità CGIL e Mattia Motta, Giornalista e Consigliere Nazionale Fnsi.



Presiede Stefania Pellegrini, Professoressa Ordinaria e Direttore Master “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscate alle mafie” dell’Università di Bologna e membro della giuria.



«Il conferimento del riconoscimento alla memoria di Pio La Torre – rilevano i promotori – intende evidenziare come nella società civile e nel mondo delle professioni che rappresentiamo vi siano persone, sindacalisti, giornalisti, amministratori locali, che con passione, coraggio e competenza, esercitano questa azione: sono i nostri anticorpi contro l’illegalità, che vanno coltivati, sostenuti e riconosciuti».