Bari, Palazzo di giustizia (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

07 Lug 2023

Riforma delle intercettazioni e diritto di cronaca: il 10 luglio a Bari confronto con Sisto, Costante e Bartoli

Il dibattito, promosso da Ordine dei giornalisti e Assostampa Puglia e coordinato da Raffaele Lorusso, sarà l'occasione per approfondire il contenuto delle nuove norme varate dal governo e analizzarne l'impatto sul diritto dei cittadini ad essere informati.

"Riforma della giustizia, tutela della privacy e diritto di cronaca: convivenza impossibile?": se ne parlerà a Bari lunedì 10 luglio 2023, alle ore 10.30, nel Palazzo dei giornalisti, in strada Palazzo di Città, 5. Al dibattito, promosso dall'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione della Stampa di Puglia, interverrà il senatore Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, che si confronterà con i cronisti.



Sarà l'occasione per approfondire il contenuto della riforma della giustizia varata dal governo, che cancella il reato di abuso d'ufficio e introduce un ulteriore giro di vite sull'uso e sulla pubblicazione delle intercettazioni, e per analizzare l'impatto di tali norme sul diritto di cronaca e sul diritto dei cittadini ad essere informati.



Ai lavori, coordinati da Raffaele Lorusso, interverranno il presidente dell'Ordine pugliese, Piero Ricci, e il presidente dell'Assostampa, Bepi Martellotta. Sono inoltre previsti gli interventi della segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, e del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli.