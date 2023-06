Un momento dell’edizione 2022 del Festival

14 Giu 2023

Festival del giornalismo di Siena, al via l’edizione 2023

Dal 15 al 17 giugno l’evento cui parteciperanno 250 cronisti provenienti da tutta Italia.

Per tre giorni Siena diventa capitale del giornalismo italiano, ospitando la seconda edizione del Festival del Giornalismo di Siena, in programma da giovedì 15 a sabato 17 giugno 2023.



La manifestazione è organizzata dal Gruppo Stampa Autonomo Siena. I sette corsi gratuiti di formazione, ospitati anche quest’anno dalle Contrade, richiameranno circa 300 giornalisti tra relatori e iscritti. Rispetto al 2022, la novità è rappresentata dalla possibilità di partecipazione anche per i non addetti ai lavori: «Abbiamo deciso di aprire le porte dei panel non solo ai colleghi giornalisti che sono in arrivo da tutta Italia in rappresentanza delle maggiori testate giornalistiche italiane su carta stampata, web, radio e tv e che soggiorneranno a Siena per tre giorni – ha detto Giovanna Romano, presidente del Gruppo Stampa Autonomo Siena -, vogliamo che il Festival cresca e si consolidi anche grazie al coinvolgimento di tutta la città».



Presso i Musei e le Sedi di Bruco, Chiocciola, Giraffa, Istrice, Lupa, Nicchio e Torre, si affronteranno temi come la cybersicurezza, la geopolitica, la comunicazione sociale di Papa Francesco, quella politica con una riflessione deontologica sul ruolo dei giornalisti ed altri ancora. «Verrà dato spazio anche alle celebrazioni dei 60 anni dell'Ordine dei Giornalisti – ha aggiunto Romano -, con la partecipazione in video di Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’editoria, e la presenza del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti nazionale Carlo Bartoli e di quello regionale Giampaolo Marchini».



Tutti i corsi sono accreditati per la formazione permanente dell’Ordine dei Giornalisti per un totale di 23 crediti formativi, 12 dei quali deontologici, validi sia per completare il triennio 2020-2022, sia per il triennio 2023-2025. Da quest’anno la manifestazione è gemellata con i Festival del Giornalismo di Verona e con il Festival di Ronchi dei Legionari.



PER APPROFONDIRE

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito web del Gruppo Stampa Autonomo Siena.