Un momento dell'VIII edizione del Festival del Giornalismo

12 Giu 2023

Ronchi dei Legionari, il 13 giugno l’inaugurazione del Festival del giornalismo

Nel corso della manifestazione si alterneranno 195 ospiti nazionali e internazionali, 69 incontri, 41 panel di discussione, 13 presentazioni editoriali, quattro mostre, quattro masterclass, due spettacoli, due proiezioni di film e due premi giornalistici.

Si inaugura martedì 13 giugno 2023 a Ronchi dei Legionari la IX edizione del Festival del giornalismo, organizzata dall’associazione culturale Leali delle Notizie. Subito dopo l’inaugurazione si terrà la cerimonia di consegna del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, giunto alla seconda edizione. Quest’anno il concorso è stato suddiviso in tre categorie e verranno pertanto premiati Costanza Oliva nella sezione “articolo su carta stampata”, Elvis Zoppolato nella categoria “podcast o prodotti web” e Lorella Lombardo nella sezione “reportage”. Le migrazioni e il rispetto dei diritti dei migranti sono stati il tema portante dei tre elaborati premiati.



I tre vincitori riceveranno un premio di 500 euro ciascuno e una borsa di studio per l’iscrizione a uno dei percorsi formativi dell’Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo - fondata nel 2004 da Silvio Malvolti - che gestisce anche il sito buonenotizie.it. Verranno messe a disposizione tre borse di studio dell’importo massimo di 1.000 euro ciascuna, arricchite da un percorso formativo di circa 25 mesi o da un corso di giornalismo costruttivo. I vincitori avranno così la possibilità di pubblicare i loro articoli remunerati affiancati da tutor, giornalisti e docenti esperti, consolidando la teoria appresa nei corsi con esercitazioni pratiche, e contribuendo così a favorire la diffusione di aspetti più costruttivi, propositivi e maggiormente focalizzati sulle soluzioni.



Nel corso del Festival si alterneranno 195 ospiti nazionali e internazionali, 69 incontri, 41 panel di discussione, 13 presentazioni editoriali, quattro mostre, quattro masterclass, due spettacoli, due proiezioni di film e due premi giornalistici. Non mancherà nell’ultima serata del Festival, domenica 18 giugno, la cerimonia di consegna della VI edizione del Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia, con cui l’associazione ronchese vuole sostenere la famiglia della giornalista maltese uccisa in un attentato nel 2017 sia nella ricerca della verità sul tragico delitto, sia nella lotta per la libertà di stampa nel mondo.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sul Festival del giornalismo e il programma completo sono disponibili sul sito web di Leali delle Notizie.