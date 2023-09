La locandina delle manifestazioni di Roma e Milano (Foto: odg.it)

15 Set 2023

Roma, la Fnsi alla manifestazione 'Mahsa day' per il popolo iraniano

Il corteo, che si svolgerà anche a Milano, a un anno dall'uccisione di Mahsa Amini.

È passato un anno da quando in Iran, il 16 settembre 2022, Mahsa Amini è stata uccisa per la sola colpa di avere una ciocca di capelli fuori posto. La sua morte ha portato a una “rivoluzione non violenta” guidata dalle donne iraniane con lo slogan “Donna Vita Libertà”, che è entrata nelle scuole e nelle università, ha invaso le strade inizialmente con cortei massicci e scioperi, poi con manifestazioni più localizzate.



La durissima repressione del regime sta colpendo direttamente anche la stampa, con decine di giornalisti arrestati, alcuni dei quali rischiano la pena di morte. Per questi motivi sabato 16 settembre 2023 a Milano e a Roma, oltre che in altre città in tutto il mondo, si terranno manifestazioni per commemorare l’uccisione della giovane e dimostrare il sostegno al popolo iraniano.



La manifestazione di Milano partirà alle ore 16 da Corso Venezia (ingresso Planetario) con arrivo alla piazza del Duomo. Quella di Roma, cui parteciperanno la Fnsi e la Commissione Pari Opportunità del sindacato dei giornalisti, partirà alle ore 15 da piazza dell’Esquilino.