Vincitori, vincitrici e giuria delle edizioni 2020 e 2021 del premio Minotti (Foto: Rosi Cominelli via @ALG)

11 Set 2023

Premio giornalistico Rossella Minotti 2023, il 15 settembre presentazione a Milano

Appuntamento alle 11 nella sede dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Nell'occasione, saranno anche consegnati i riconoscimenti ai vincitori dell'edizione 2022.

Sarà presentata il 15 settembre, alle 11 a Milano, nella sede dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti (viale Monte Santo, 7) l'edizione 2023 del Premio giornalistico Rossella Minotti, concorso rivolto alle giovani leve under 35 della categoria. Nell'occasione, saranno anche consegnati i riconoscimenti ai vincitori del Premio Minotti 2022.



Diverse le novità di questa quarta edizione. Intanto, la partecipazione è estesa a tutte le colleghe e a tutti i colleghi fino a 35 anni iscritti all'Ordine dei giornalisti, incentivando nel contempo l'iscrizione alle Associazioni Regionali di Stampa federate nella Fnsi.



Quindi la dotazione del premio: raddoppiata rispetto all'edizione precedente, è ora di 6.000 euro così suddivisi: 1.500 euro ciascuno andranno ai tre vincitori delle rispettive sezioni e, nel caso il vincitore/la vincitrice sia iscritta/o al sindacato dei giornalisti, riceverà un bonus ulteriore di 500 euro per un premio complessivo di 2.000 euro.



Le sezioni in concorso sono: a) quotidiani e periodici; b) web (scritto) e agenzie di stampa; c) radio, televisioni e video web.



L'iniziativa, partita e finanziata dalla famiglia di Rossella con Fnsi e Alg, ha ottenuto nel 2023 il patrocinio con contributo economico del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, oltre al gratuito patrocinio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia.



La partecipazione è gratuita. Chi intende partecipare può inviare i suoi articoli, pubblicati a partire dal 1° gennaio 2023 su una testata registrata, alla segreteria premio.rossellaminotti@assogiornalisti.it.



Il bando del premio è pubblicato qui e su www.alg.it.



Il premio è intitolato a Rossella Minotti, che lavorò per quasi tutta la sua vita a Il Giorno, dove terminò la carriera come caporedattore, e ci ha lasciati a causa di una malattia crudele, a soli 56 anni d'età, l'11 marzo 2019. Rossella aveva sempre nel suo grande cuore i giovani, in cui credeva molto: ha fatto crescere professionalmente tante giornaliste e tanti giornalisti. Per questo il premio a lei dedicato è riservato a colleghe e colleghi under 35. Rossella, inoltre, era una donna molto impegnata nella difesa dei diritti professionali e sindacali della categoria: fece parte del Consiglio nazionale Fnsi, a più riprese del Cdr de Il Giorno e in più mandati prima nel Collegio dei Probiviri e poi nel Consiglio direttivo della Alg.