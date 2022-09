NOI Techpark Bolzano (Foto: noi.bz.it)

26 Set 2022

Il Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige compie 50 anni, il 28 settembre evento a Bolzano

Un seminario con la Facoltà di Economia della LUB per ricordare l'anniversario della fondazione dell'Assostampa con, fra gli altri, Raffaele Lorusso, segretario generale Fnsi; Carlo Bartoli, presidente Cnog; lo storico del giornalismo Giancarlo Tartaglia; il Landeshauptmann Arno Kompatscher e il segretario regionale Rocco Cerone.

Un seminario insieme con la Facoltà di Economia della LUB, mercoledì 28 settembre 2022 alle 10 al Noi Techpark di Bolzano, per ricordare il 50° di fondazione dell'Associazione regionale di Stampa. Giornalisti ed economisti, assieme al Landeshauptmann Arno Kompatscher, dibatteranno in una tavola rotonda il tema della "Crisi dell'informazione al tempo delle fake news: sviluppo, difficoltà e compiti della professione giornalistica: 1972–2022, i 50 anni del Sindacato dei giornalisti, artefice della convivenza".



Mezzo secolo che coincide con il 50° del "Pacchetto", lo Statuto di autonomia per l'Alto Adige del 1972.



Da sottolineare, fra gli altri, la presenza dello storico del giornalismo Giancarlo Tartaglia, segretario della Fondazione Paolo Murialdi; del professor Hannes Obermaier storico dell'EURAC di Bolzano; del professor Antonio Nicita economista della Sapienza di Roma e del professor Federico Boffa della LUB di Bolzano.



Parteciperà ai lavori il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana Raffaele Lorusso. Interverrà il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli.



PER APPROFONDIRE

In allegato il programma dettagliato della giornata.