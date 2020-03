Associazioni | 02 Mar 2020 CONDIVIDI:

Il sindaco di Silvi allontana troupe Rai dal Consiglio comunale. Solidarietà del Sindacato Giornalisti Abruzzesi

«Sostituire la presenza fisica delle testate con un servizio interno di streaming non equivale a garantire libertà di informazione. Invitiamo il primo cittadino a rivedere il suo "regolamento" e a ispirarsi alla totalità delle amministrazioni comunali abruzzesi», rileva l'Assostampa. La nota del Cdr.

Il municipio di Silvi

Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi si unisce alla denuncia del Cdr Rai, dopo la decisione del sindaco di Silvi, Andrea Scordella, di non consentire l'ingresso all'operatore nell'aula del Consiglio comunale. «Nel rispetto del diritto di cronaca – afferma in una nota l'Assostampa – nessun consiglio comunale può e deve essere chiuso ai giornalisti. Sostituire la presenza fisica delle testate con un servizio interno di streaming non equivale a garantire libertà di informazione. Invitiamo dunque il sindaco di Silvi a rivedere il suo "regolamento" e a ispirarsi alla totalità delle amministrazioni comunali abruzzesi».



Di seguito la nota del Cdr della redazione Rai Abruzzo.

Il Cdr della redazione Rai Abruzzo stigmatizza il divieto di accedere alla seduta straordinaria del consiglio comunale di Silvi. Una seduta di chiaro interesse pubblico avente ad oggetto il progetto si variante alla SS 16. Al nostro operatore è stato impedito di filmare i lavori e a noi di raccontare con obiettività un fatto politico di rilevanza regionale.