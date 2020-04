Cdr | 20 Apr 2020 CONDIVIDI:

Il Sole 24 Ore, il Cdr alla direzione: «Più attenzione alla selezione dei contenuti che la testata ospita»

I giornalisti prendono le distanze dall'intervento dal titolo "L'economia ferma e il dubbio sui decessi in Italia", pubblicato il 17 aprile sul sito del quotidiano. «Questi commenti, come recita la nota in testa al pezzo, "non impegnano la linea editoriale del giornale". Aggiungiamo che lasciano sgomenti», rilevano.

La sede del Sole 24 Ore in via Monte Rosa, a Milano (Luca Galli/Flickr Creative Commons)

Il comitato di redazione dei giornalisti del Sole 24 Ore «prende con fermezza le distanze dai contenuti dell'articolo dal titolo "L'economia ferma e il dubbio sui decessi in Italia", a firma di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi, apparso nella serata di venerdì 17 in una sezione del nostro sito». È quanto si legge in una nota del Cdr pubblicata anche sul sito web del quotidiano.



«Ogni forma di censura, anche delle opinioni più distanti, è lontana da noi: per questo – spiega il Comitato di redazione – non abbiamo chiesto che il contenuto fosse cancellato. La nostra testata si è, però, distinta negli anni per la qualità degli interventi che ogni giorno ospita. Troviamo, allora, sorprendente che un tema così delicato e triste come la morte di migliaia di italiani in queste settimane venga trattato sulla base di analisi che pochissimo hanno di scientifico».



Nell'articolo, incalzano i giornalisti, «leggiamo, testualmente, che "non è la mortalità eccessiva a livello nazionale che giustifica il blocco prolungato dei diritti e della vita degli italiani". Sono parole che preferiamo non commentare in giornate nelle quali, purtroppo, i morti a causa del Covid-19 si contano nell'ordine di centinaia ogni giorno. Chiediamo, allora, alla direzione del Sole 24 Ore massima attenzione nella selezione dei contenuti che la testata ospita. Ci pare che stavolta ce ne sia stata molto poca. Questi commenti, come recita la nota in testa al pezzo, "non impegnano la linea editoriale del giornale". Aggiungiamo che lasciano sgomenti i giornalisti del Sole 24 ore. Continueremo a vigilare – conclude il Cdr – affinché il lavoro della redazione non venga danneggiato da scelte discutibili».