Associazioni | 15 Apr 2020 CONDIVIDI:

Il Tirreno, insulti e minacce via social ai giornalisti. Fnsi, Ast e Cdr: «Intervengano autorità e polizia postale»

Su Facebook qualcuno è arrivato a scrivere che i colleghi "andrebbero presi a bastonate dalla mattina quando si svegliano alla sera quando vanno a dormire". «Esternazioni inaccettabili verso professionisti che fanno dell'etica e della deontologia professionale una vera bandiera», denuncia il sindacato.

Il pannello fuori dalla sede del Tirreno a Livorno

«Non si fermano le aggressioni ai giornalisti in Toscana. Dopo quelle fisiche arrivano, ugualmente dolorose, quelle sui social. Su Facebook c'è qualcuno arrivato a scrivere che "i giornalisti del Tirreno andrebbero presi a bastonate dalla mattina quando si svegliano alla sera quando vanno a dormire". Lo stesso conclude affermando che i cani sono "comunque sempre migliori dei giornalisti del Tirreno"». Lo affermano, in una nota congiunta, la Federazione nazionale della Stampa italiana e l'Associazione Stampa Toscana che, esprimendo «solidarietà e vicinanza ai colleghi del Tirreno», assieme al Cdr si dichiarano «disponibili a intraprendere tutte le azioni necessarie a perseguire l'autore o gli autori di quello che si configura come un grave reato».



Il sindacato chiede inoltre «l'intervento del prefetto di Livorno e della Polizia postale. Simili esternazioni – concludono Fnsi, Assostampa e Cdr – non sono soltanto inaccettabili verso professionisti che fanno dell'etica e della deontologia professionale una vera bandiera, ma sono anche intollerabili in un momento come questo, nel quale l'informazione è considerata fondamentale, insieme alla sanità e alla protezione civile».