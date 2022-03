Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, 19 e 20 marzo iniziative in Fondazione Murialdi e a Saxa Rubra

17 Mar 2022

Due incontri per tornare a chiedere verità e giustizia e ribadire che #NoiNonArchiviamo: sabato presentazione della mostra 'Mi richiama talvolta la tua voce'; domenica inaugurazione di una panchina davanti alla palazzina del Tg3. Entrambi gli eventi saranno trasmessi sulle pagine Fb di Articolo21 e della Fondazione.

Sabato 19 marzo alle 11 nella sede della Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi conferenza stampa per annunciare, in occasione del 28° anniversario dell'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, le nuove iniziative che gli organismi rappresentativi del giornalismo italiano, assieme al Comitato Giustizia e Libertà Ilaria Alpi, intendono promuovere perché sia fatta finalmente verità e giustizia sull'uccisione a Mogadiscio dei due operatori italiani.



Parteciperanno alla conferenza stampa: Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana; Mariangela Gritta Grainer, portavoce #NoiNonArchiviamo; Daniele Macheda, segretario Usigrai; Simona Sala, direttrice del Tg3 Rai; Francesco Cavalli, segretario generale dell'associazione Amici di Roberto Morrione; Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio; Vittorio Di Trapani, componente della segreteria della Fnsi; Elisa Marincola, portavoce di Articolo21; Paolo Borrometi, presidente di Articolo21; Paola Spadari, segretaria del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; l'avvocato Giulio Vasaturo, legale parte civile per la Fnsi; Margherita Martelli, responsabile dell'Archivio della Fondazione Murialdi; Giancarlo Tartaglia, segretario generale della Fondazione Murialdi.



Sempre sabato 19 marzo sarà esposta nella sede della Fondazione la mostra "Mi richiama talvolta la tua voce", a cura di Ludovico Pratesi, allestimento a cura di Fabio D'Achille, contenente le immagini di Paola Gennari Santori dedicate a Ilaria Alpi, i due bozzetti della street artist Alessandra Chicarella, la telecamera di Miran Hrovatin e oggetti personali di Ilaria.



Domenica 20 marzo, sempre alle 11, davanti alla palazzina del Tg3 a Saxa Rubra, inaugurazione della panchina alla memoria dedicata a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.



Entrambe le iniziative potranno essere seguite in streaming sulle pagine Facebook di Articolo21 e della Fondazione Murialdi.