La sala convegni della Fondazione Murialdi (Foto: archivio)

10 Mar 2022

'Pasolini 1922 - 2022', il 18 marzo presentazione del libro di Lucia Visca in Fondazione Murialdi

Appuntamento alle 17.30 in via Valenziani 10/12, a Roma. A discutere con l'autrice i giornalisti Vittorio Roidi e Roberto Roscani.

Per il ciclo 'Incontri in Fondazione', venerdì 18 marzo, alle 17.30, presentazione nella sede della Fondazione per gli studi sul giornalismo 'Paolo Murialdi' il libro di Lucia Visca 'Pasolini 1922-2022'.



Pier Paolo Pasolini avrebbe compiuto cento anni il 5 marzo 2022. Un traguardo negato da una morte violenta il 2 novembre 1975, quando il suo cadavere venne rinvenuto sulla spiaggia dell'Idroscalo di Ostia.



L'autrice, prima giornalista testimone del massacro, riflette a quasi 50 anni dal delitto sul complesso rapporto che legava Pasolini a Ostia e alla morte.



Con lei ne discutono i giornalisti Vittorio Roidi, componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, e Roberto Roscani.



Nel rispetto delle norme anti-Covid l'accesso alla sala convegni della Fondazione Murialdi è consentito ai soli possessori di green pass rafforzato.