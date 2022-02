Presunzione di innocenza e informazione, tavola rotonda a Milano (Foto: VBlock via Pixabay)

23 Feb 2022

Presunzione di innocenza e informazione, il 24 febbraio tavola rotonda a Milano

All'incontro, promosso dall'Usigrai con magistrati, avvocati e giornalisti, anche il presidente Fnsi Giuseppe Giulietti, il presidente dell'Alg, Paolo Perucchini e il presidente dell'Odg Lombardia, Riccardo Sorrentino. Appuntamento alle 14.45 in diretta streaming.

Giovedì 24 febbraio 2022, a Milano, confronto tra magistrati, avvocati, giornaliste e giornalisti sul provvedimento normativo che ha introdotto una nuova disciplina relativa alla diffusione delle informazioni riguardanti i procedimenti penali e gli atti di indagine. L'appuntamento è per le 14.45 all'hotel Bianca Maria Palace. L'incontro sarà anche trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube dell'Usigrai.



«Sarà l'occasione – spiegano in una nota i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico – per fare il punto sulle implicazioni che le disposizioni emanate dalle procure in merito ai rapporti dell'autorità giudiziaria con gli organi di stampa stanno avendo sul lavoro quotidiano delle redazioni di tutte le testate radio, tv e web. Si parlerà anche dei possibili rischi a cui si espone una normativa interpretata in maniera troppo restrittiva dalle forze dell'ordine e dagli uffici giudiziari e delle limitazioni che la stessa pone al diritto dei cittadini di essere informati».



Dopo i saluti di apertura di Daniele Macheda, segretario Usigrai; Giuseppe Giulietti, presidente Fnsi; Riccardo Sorrentino, presidente Ordine dei giornalisti della Lombardia e Paolo Perucchini, presidente Associazione Lombarda Giornalisti, spazio ai relatori: Valentina Alberta, vicepresidente Camera penale di Milano; Manuela D'Alessandro, giornalista agenzia Agi; Claudio Gittardi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza; Cesare Giuzzi, giornalista Corriere della Sera; Francesca Nanni, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano; Vinicio Nardo, presidente Ordine degli avvocati di Milano; Riccardo Targetti, procuratore della Repubblica F.F. presso il Tribunale di Milano.



Modera: Enrico Rotondi, responsabile redazione cronaca Tgr Lombardia Rai.