L'ingresso principale di Palazzo Montecitorio (Foto: Umberto Battaglia)

18 Feb 2022

L'Odg Lazio ricorda i giornalisti ebrei perseguitati dal fascismo. Il 22 febbraio incontro alla Camera

All'appuntamento, alle 16, con il presidente dell'Ordine regionale, Guido D'Ubaldo, partecipano, fra gli altri, la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, Giuseppe Giulietti e Raffaele Lorusso, presidente e segretario generale della Fnsi, la direttrice della rivista Shalom, Ariela Piattelli.

Martedì 22 febbraio alle 16, nella sala stampa della Camera, il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Lazio ricorderà, attraverso una lungo lavoro di ricerca di Enrico Serventi Longhi, i giornalisti romani di religione ebraica perseguitati a seguito dell'approvazione delle leggi razziali.



Parteciperanno, fra gli altri, la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, il presidente e il segretario generale della Fnsi, Giuseppe Giulietti e Raffaele Lorusso, un assessore in rappresentanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e la direttrice della rivista Shalom, Ariela Piattelli.



Nell'occasione verrà annunciata la posa di una lapide davanti alla sede dell'Ordine in piazza della Torretta per ricordare i giornalisti e i tipografi vittime della follia razzista.