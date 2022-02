La copertina del libro di Antonella Napoli 'Più forte della paura'

14 Feb 2022

'Più forte della paura', il 18 febbraio in Fondazione Murialdi presentazione del libro di Antonella Napoli

Appuntamento alle 11 nella sede di via Valenziani, a Roma. Moderati dalla giornalista Elena Pasquini, interverranno con l'autrice il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, e Zakia Seddiki, moglie di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in Congo il 22 febbraio 2021.

Venerdì 18 febbraio alle 11 la sede della Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi ospita la presentazione del libro di Antonella Napoli "Più forte della paura", edito dalla casa editrice All Around. Moderati dalla giornalista Elena Pasquini, interverranno con l'autrice il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, e Zakia Seddiki Attanasio, moglie di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano in Congo ucciso il 22 febbraio 2021 in un'imboscata con il carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo.



A metà tra l'inchiesta e il romanzo, il libro racconta la piaga del tragico e inaccettabile fenomeno dei bambini soldato, la più crudele forma di violazione dei diritti umani, focalizzandosi sulla storia di Suleya Auma, distrutta nel corpo e nello spirito, ma capace nonostante tutto di reagire.



Una tragedia, quella che ha riguardato Suleya e tanti altri e altre come lei, che in tutti gli scenari di guerra nel Sud del mondo continua a consumarsi nell'indifferenza ormai da troppo tempo e che sembra essere impossibile da arginare. Eppure una speranza c'è ed è rappresentata dall'impegno di persone che lottano in prima linea per tentare di contrastare crimini così efferati: una di queste era Luca Attanasio, al quale l'autrice, giornalista esperta di Africa e analista di questioni internazionali, ha dedicato il volume.