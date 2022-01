Monsignor Giuseppe Satriano (Foto: arcidiocesibaribitonto.it)

28 Gen 2022

'Ripartire dall'ascolto. Informazione e comunicazione ai tempi del Covid', il 29 gennaio incontro a Bari

Al centro del confronto il messaggio di papa Francesco per la 56ª Giornata delle Comunicazioni sociali. Ne discutono, alle 10, con l'arcivescovo, monsignor Giuseppe Satriano, il segretario generale Fnsi, Raffaele Lorusso, il presidente dell'Odg Puglia, Piero Ricci, la vicepresidente nazionale e il presidente regionale dell'Ucsi, Maria Luisa Sgobba e Michela Di Trani.

"Ripartire dall'ascolto. Informazione e comunicazione ai tempi del Covid". Questo il titolo scelto da Ucsi Puglia e Ordine regionale dei giornalisti per l'incontro in programma sabato 29 gennaio 2022, alle 10, con l'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano. Al centro del confronto il messaggio di papa Francesco per la 56ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali sul tema "Ascoltare con l'orecchio del cuore".



All'iniziativa, nella sala dell'Odegitria della cattedrale di Bari, partecipano il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Raffaele Lorusso; il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci; la vicepresidente nazionale dell'Ucsi, Maria Luisa Sgobba; il presidente dell'Ucsi Puglia, Michela Di Trani. Modera Salvatore Catapano, segretario dell'Ucsi Puglia.