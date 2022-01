La sala dell'Archivio antico di Palazzo Bo a Padova

18 Gen 2022

'Padova città dei diritti civili e costituzionali', Articolo21 premia i docenti Laura Nota e Marco Mascia

La cerimonia di consegna è fissata per venerdì 21 gennaio, ore 11, a Palazzo Bo, nella sala dell'Archivio antico, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti e della segretaria regionale del Sindacato giornalisti Veneto, Monica Andolfatto.

La sezione del Veneto di Articolo21 ha deciso di assegnare il premio per i venti anni dell'associazione ai docenti Laura Nota e Marco Mascia, e con loro, idealmente, all'Università di Padova in cui operano, per l'impegno nella diffusione dei valori dell'inclusione, della pace e della libertà di informazione.



La cerimonia di consegna è fissata per venerdì 21 gennaio, ore 11, a Palazzo Bo, nella sala dell'Archivio antico alla presenza, tra gli altri di Giuseppe Giulietti presidente della Federazione nazionale della stampa italiana, tra i fondatori di Articolo21 e la presidente della Sezione del Veneto di Articolo 21, Mariangela Gritta Grainer. In apertura i saluti della segretaria regionale del Sindacato giornalisti Veneto, Monica Andolfatto. Seguiranno gli interventi di Giulietti e di Gritta Grainer, quindi una volta ricevuto il premio, gli interventi di Nota e Mascia, per finire con la parola agli ospiti.



Un riconoscimento che conferma quanto Padova sia città dei diritti civili e costituzionali con un ateneo, che si appresta a festeggiare gli 800 anni dalla fondazione, unico in Italia per l'impegno attivo a favore dell’inclusione, della pace, della libertà, compresa quella di espressione. Quest'ultima «è una condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura», come si legge nella motivazione con cui il Comitato del Nobel ha assegnato il Premio per la Pace per il 2021 alla giornalista filippina Maria Ressa e al collega russo Dmitry Muratov. In altre parole non ci può essere pace e convivenza civile se la libertà di espressione non viene tutelata.



La collaborazione dell'Università di Padova con Articolo 21, Fnsi e Sindacato veneto è consolidata da tempo, trovando fondamenta nella condivisione dei valori che contrastano le diseguaglianze, la disinformazione, la violenza, il linguaggio d'odio per la promozione di una società realmente inclusiva a partire dal mondo della formazione, così come in quello del lavoro, anche giornalistico. (Da: sindacatogiornalistiveneto.it)