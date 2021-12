'Professione Fotoreporter', il 14 dicembre dibattito al Museo di Roma in Trastevere

10 Dic 2021

All'incontro, promosso in occasione della mostra su 'Cascio. La Sicilia, il mondo' e coordinato da Giovanni Fiorentino, presidente della Società Italiana per lo Studio della Fotografia, anche il segretario generale della Fondazione Murialdi, Giancarlo Tartaglia. Appuntamento alle 17 nella Sala Multimediale.

In occasione della mostra su "Cascio. La Sicilia, il mondo. Professione Fotoreporter" in corso al Museo di Roma in Trastevere (piazza di S. Egidio 1/b), martedì 14 dicembre dalle 17 alle 19 si svolgerà, nella Sala Multimediale del Museo, un dibattito sul tema "Professione Reporter" coordinato da Giovanni Fiorentino Presidente SISF, Società Italiana per lo Studio della Fotografia.



All'incontro interverranno Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali, Francesco Faeta, professore Antropologia Culturale e Antropologia Visiva, Monica Maffioli storica della fotografia, il fotografo Fausto Giaccone e Giancarlo Tartaglia, segretario generale della Fondazione Murialdi.



L'ingresso è libero (con prenotazione consigliata allo 060608) consentito esclusivamente agli ospiti muniti di green pass fino ad esaurimento posti disponibili.