La locandina dell'evento (Foto: media2000.it)

30 Nov 2021

Torna 'Nostalgia di Futuro', il 1° dicembre a Roma la XIII edizione

Tema al centro dell'incontro, in programma dalle 15 alle 17 nella sede della Fieg di via Piemonte: 'NewsMedia4Good'. Previsti, fra gli altri, gli interventi di Derrick de Kerckhove, Paolo Benanti, Carlo Branzaglia, Costanza Sciubba Caniglia, Maria Pia Rossignaud, Luigi Rancilio.

'NewsMedia4Good' è il tema della 13esima edizione di "Nostalgia di Futuro" che si svolgerà il 1° dicembre, dalle 15 alle 17, nella sede della Fieg in via Piemonte, 64 a Roma. L’evento è organizzato, con la media partnership di Avvenire, da Osservatorio TuttiMedia, network europeo che riunisce i media e le aziende attente alla transizione digitale della comunicazione.



Sono previsti gli interventi di: Derrick de Kerckhove (consigliere scientifico TuttiMedia e professore Polimi); Paolo Benanti (teologo e professore Pontificia Università Gregoriana di Roma); Carlo Branzaglia (coordinatore scientifico Scuola Postgraduate IED Milano) e Costanza Sciubba Caniglia (Harvard University ed esperta di policy e disinformazione).



I lavori saranno introdotti dal presidente di TuttiMedia, Franco Siddi. Seguirà un panel con Maria Pia Rossignaud (vicepresidente TuttiMedia e direttrice MediaDuemila), Luigi Rancilio (vaporedattore e social manager di Avvenire), Angelo Mazzetti (head of public policy - Italy, Greece, Malta and Cyprus Facebook), Tommaso Di Noia (professore Politecnico di Bari) e Pierguido Iezzi (cybersecurity director e Ceo Swascan) che guarderà all'innovazione del momento: Metaverso e comunicazione aumentata.



L'evento sarà anche trasmesso in diretta streaming dal sito di Media Duemila: www.media2000.it.