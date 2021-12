La sala Walter Tobagi della Fnsi (Foto: archivio)

01 Dic 2021

'I fotogiornalisti che hanno segnato un'epoca', 6 dicembre in Fnsi presentazione del progetto Target Lab Ets

Sarà anche l'occasione per presentare il libro "Fotoreporter - Marcello Geppetti da via Veneto agli anni di piombo" di Vittorio Morelli (edizioni All Around). Con l'autore anche il fondatore del "Laboratorio Sperimentale di Fotografia e Comunicazione", Alessandro Lisci. Appuntamento alle 15.

Lunedi 6 dicembre 2021, alle 15, la sala Walter Tobagi della Fnsi ospita la presentazione del progetto culturale e mediatico "Target Lab Ets, Laboratorio Sperimentale di Fotografia e Comunicazione", fondato dal fotoreporter freelance Alessandro Lisci, insieme con il sotto-progetto "Fuori Catalogo. Cap 1: I fotogiornalisti che hanno segnato un'epoca", ideato e promosso da Target Lab Ets, «attraverso il quale – spiegano i promotori – si intende riscoprire, valorizzare e rendere fruibili gli archivi fotografici dei fotogiornalisti italiani, in modo congiunto agli archivi storici pubblici e privati, creando altresì momenti di riflessione e dibattito sul ruolo e l'uso della fotografia nel mondo dell'informazione ieri, oggi e domani; senza trascurare i relativi aspetti etici, deontologici e di metodo che presiedono ad un corretto utilizzo dell'immagine fotografica rivolta al pubblico e della sua funzione sociale e socializzante».



Sarà anche l'occasione per presentare alla stampa il libro "Fotoreporter – Marcello Geppetti da via Veneto agli anni di piombo" di Vittorio Morelli (prefazione Paolo Conti e Andrea Dezzi, socio della Marcello Geppetti Media Company, edizioni All Around), «in quanto Marcello Geppetti – spiegano ancora gli organizzatori dell'evento – è stato, nel lontano 9 ottobre del 1966 fondatore dell'AIRF (Associazione Italiana Reporter Fotografi), insieme ad altri stimati professionisti del settore, di cui ha rivestito il ruolo di presidente per diverso tempo, contribuendo in modo decisivo all'ingresso dei fotografi nell'Ordine dei giornalisti».



All'incontro intervengono: Alessandro Lisci, fotoreporter freelance e presidente di Target LAb Ets; Marco Geppetti, fotografo; Paolo Conti, giornalista del Corriere della Sera; Vittorio Morelli, giornalista agenzia Agi; Andrea Dezzi, socio della Marcello Geppetti Media Company e Marco Lopetuso, studente della Scuola di Giornalismo Lelio Basso.



Nel rispetto delle norme anti-Covid, l'accesso alla sede della Fnsi è consentito ai soli possessori di green pass.