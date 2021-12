La famiglia Paciolla

10 Dic 2021

Giustizia per Mario Paciolla, il 12 dicembre incontro a Napoli

Appuntamento nella sede del Sugc con i vertici dell'Assostampa, i genitori e gli amici del cooperante ucciso in Colombia nel luglio del 2020 e il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti. «È necessario tenere alta l'attenzione su questo delitto», rileva Claudio Silvestri, segretario del sindacato regionale.

Il Sindacato unitario giornalisti della Campania esporrà uno striscione per chiedere giustizia per Mario Paciolla, il cooperante delle Nazioni Unite ucciso in Colombia nel luglio del 2020. Da allora nulla si è saputo sulla morte del giornalista napoletano, che, inizialmente, senza alcuna indagine, fu fatta passare per un suicidio.



«È necessario tenere alta l'attenzione su questo delitto, illuminare questa storia perché si arrivi alla verità», commenta il segretario del Sugc, Claudio Silvestri. L'appuntamento è per domenica 12 dicembre alle 11 nella sede dell'Assostampa in vico Monteleone 12, a Napoli. Oltre ai vertici del sindacato regionale e di Articolo21, saranno presenti il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, i genitori e gli amici di Mario.