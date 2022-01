La locandina del seminario (particolare)

26 Gen 2022

'L'Inpgi passa all'Inps', il 2 febbraio seminario di studi sui futuri scenari

Appuntamento dalle 15.30 alle 17.30 a Palazzo Wedekind, a Roma, e in streaming su www.consulentidellavoro.tv. L'evento è anche valido ai fini della formazione professionale.

Si terrà il prossimo 2 febbraio 2022 un seminario di studi organizzato dal Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro, dall'Inpgi e con il patrocinio dell'Inps, avente ad oggetto il tema del trasferimento tra i due enti, a far data dal 1° luglio 2002, delle funzioni previdenziali sostitutive dell'A.G.O. attualmente gestite dall'Istituto di previdenza dei giornalisti, così come previsto dalla legge di Bilancio per il 2022.



L'iniziativa costituirà un'occasione per tracciare un primo scenario di approfondimento e la partecipazione consentirà di acquisire crediti formativi per gli iscritti ai rispettivi Ordini professionali dei Consulenti del Lavoro e dei Giornalisti.



PER APPROFONDIRE

Il programma dell'evento è disponibile qui.