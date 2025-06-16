CERCA
La locandina del seminario
Formazione 06 Nov 2025

‘Indipendenza della magistratura e libertà d’informazione: beni comuni da tutelare’: il 13 novembre corso a Genova

L’appuntamento è dalle 16:30 alle 19:30 nell’aula magna dell’Università di Genova in via Balbi 5. Tra i relatori previsti anche Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.

‘Indipendenza della magistratura e libertà d’informazione: beni comuni da tutelare’: è questo il titolo del corso di formazione, organizzato dal consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Liguria con Anm (Associazione Nazionale Magistrati) e con il patrocinio dell’Università di Genova, in programma giovedì 13 novembre 2025 dalle 16:30 alle 19:30 nell’aula magna dell’Università di Genova in via Balbi 5.

Nell’incontro verrà affrontato il tema della separazione delle carriere della magistratura e il relativo referendum e leggi (Costa e Cartabia) che pongono un effettivo bavaglio ai cronisti di cronaca nera e giudiziaria. Si parlerà di norme e regole del nuovo codice deontologico.

L’introduzione sarà a cura di Federico Manotti (presidente Anm Liguria), Tommaso Fregatti (presidente Odg Liguria) e Federico Delfino, (rettore Unige). Di seguito l’elenco dei relatori previsti:

Francesco Gratteri, procuratore capo di Napoli;
Cesare Parodi, presidente nazionale Anm;
Enrico Zucca, procuratore generale di Genova;
Elisabetta Vidali, presidente corte d’appello di Genova;
Marcello Basilico, giornalista e consigliere del Csm;
Massimo Giannini, editorialista di Repubblica;
Federico Manotti, presidente Anm Liguria;
Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi;
Massimo Ferrante, professore Unige;
Vincenzo Roppo, professore emerito Unige.

Modereranno la discussione Marco Grasso (giornalista del Fatto Quotidiano), Matteo Indice (giornalista Il Secolo XIX) e Marco Preve (giornalista Repubblica). A condurre l’evento sarà Marco Lignana, consigliere Odg Liguria e giornalista di Repubblica.

La partecipazione al seminario garantirà sei crediti deontologici ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione. (anc)

