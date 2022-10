«Infami, pagherete tutto», ad Arzano nuove minacce a Giuseppe Bianco (Foto: Sugc)

09 Ott 2022

«Infami, pagherete tutto», ad Arzano nuove minacce a Giuseppe Bianco

Una lettera indirizzata al cronista del Roma è stata recapitata al Comune assieme ad altre intimidazioni dirette all'Amministrazione. «Questo ennesimo episodio evidenzia che sono necessari interventi straordinari da parte delle Istituzioni», denunciano Fnsi e Sugc.

"Infami, carogne. Pagherete tutto". «È quanto scritto nella lettera recapitata ad Arzano al cronista del "Roma" Giuseppe Bianco. La missiva, seppure inviata presso il suo indirizzo di casa, è stata consegnata al Comune assieme ad altre minacce dirette all'Amministrazione». Lo riportano, in una nota congiunta, Federazione nazionale della Stampa italiana e Sindacato unitario giornalisti Campania.



«La busta, ancora chiusa, è stata portata dal segretario generale ai carabinieri e aperta davanti ai militari della Tenenza. Sul fatto è stata avviata subito un'indagine. È molto probabile che le minacce siano partite per l'inchiesta che il giornalista sta conducendo sulle pompe funebri e i legami con i clan», spiegano Fnsi e Sugc.



Appena mercoledì scorso, 5 ottobre 2022, durante una conferenza stampa nella sede dell'Assostampa regionale con il giornalista di Arzano sotto scorta Mimmo Rubio, è stata denunciata l'emergenza sul quel territorio.



«Questo ennesimo episodio – incalza il sindacato – evidenzia che sono necessari interventi straordinari da parte delle Istituzioni. Segnaleremo il caso al Prefetto e al ministero dell'Interno, ai quali chiederemo garanzie sulla sicurezza dei colleghi che, nonostante le minacce, continuano a illuminare un territorio dove la pressione della camorra è più forte che altrove. A Giuseppe Bianco va la solidarietà di Federazione nazionale della Stampa italiana e Sindacato unitario giornalisti della Campania. Nei prossimi giorni saremo di nuovo ad Arzano per incontrare i colleghi».