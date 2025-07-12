CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: ImagoEconomica/Fnsi - Carlo Carino By AI MID
Editoria 27 Set 2025

Informazione, Barachini: «Giornalisti primo argine alle fake news, l'Ia sia un aiuto non un sostituto»

Il sottosegretario all'Editoria intervistato nel corso della prima edizione del Premio Icnhos, in Sardegna, dal direttore dell'Adnkronos, Davide Desario: «Servono regole - dice riferito alle nuove tecnologie - Non possiamo correre il rischio di non normare un campo che può condizionare l'opinione pubblica, specialmente in un'epoca di guerre ibride».

«Per costruire una reputazione editoriale servono dieci anni, per distruggerla basta un secondo». È partendo da questa consapevolezza che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini, illustra la visione del governo per sostenere il settore dell'informazione, messo a dura prova dalla rivoluzione digitale e dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Il sottosegretario, intervistato dal direttore dell'Adnkronos, Davide Desario, è stato tra i protagonisti della prima edizione del Premio Icnhos, in corso a Pula presso la Sala Bianca di Forte Village.

Il punto di partenza della riforma, spiega Barachini, è il rafforzamento del ruolo del giornalista. «La nostra riforma, ispirata dal lavoro della commissione presieduta da Sabino Cassese, parte da un presupposto: più giornalisti hai, più informazione di qualità fai. Il giornalista è il primo, vero argine alle fake news e alla diffusione di contenuti che minano il rapporto di fiducia con i cittadini».

Barachini contrappone il lavoro giornalistico - fatto di verifica, ascolto di più fonti e presenza sul campo - alla fruizione superficiale delle notizie sui social media. «Se ci si sente informati scorrendo rapidamente il telefonino, dedicando in media solo 7 secondi a una notizia, si finisce per pensare che sia tutto uguale. Ma non è tutto uguale».

Il sistema editoriale, secondo il sottosegretario, è minacciato da una «concorrenza non leale» da parte dei grandi operatori internazionali. «Siamo di fronte a quella che chiamo la 'logica Amazon': gli over-the-top distribuiscono informazioni senza produrle e senza avere la nostra stessa responsabilità editoriale. Utilizzano i contenuti degli editori senza retribuirli e senza sottostare agli stessi costi, alle stesse regole fiscali e agli stessi codici deontologici».

Questa dinamica, avverte, priva gli editori delle risorse necessarie per investire nel giornalismo di qualità. La battaglia per un terreno di gioco equo per tutti non può essere combattuta solo dall'Italia. «Abbiamo bisogno dell'Europa. Per questo siamo impegnati a livello europeo, attraverso provvedimenti come l'Ai Act, per riportare equilibrio nel sistema».

Un capitolo cruciale è quello dell'intelligenza artificiale. «Se è vero che un'eccessiva normazione può frenare l'innovazione, è anche vero che l'editoria non è un settore come gli altri», sottolinea Barachini. «Riguarda le persone, la loro capacità critica e la tenuta democratica. Non possiamo correre il rischio di non normare un campo che può condizionare l'opinione pubblica, specialmente in un'epoca di guerre ibride».

Per spiegare la necessità di regole, il sottosegretario usa una metafora di padre Benanti: «Pensate all'introduzione dell'auto. All'inizio circolavano liberamente, poi gli incidenti hanno reso necessari i guardrail, la patente e i corsi di guida. Ecco, per l'Ia nell'informazione siamo arrivati a questo». In questo contesto, i codici di autoregolamentazione adottati da agenzie di stampa sono visti con favore, perché aiutano a costruire un rapporto di fiducia.

La conclusione, dunque, è netta: «Se l'intelligenza artificiale andrà a sostituire il lavoro del giornalista, finiremo nei guai. Se invece aiuterà il giornalista a fare meglio il suo lavoro, allora sarà un'opportunità per tutti». (Adnkronos - 27 settembre 2025)

@fnsisocial
Editoria
29 Ago 2025
TeleNorba, Magistà lascia la direzione: al suo posto Castellaneta
Editoria
31 Lug 2025
Editoria, Confindustria Radio Tv: «Urgente intervento per riequilibrare le risorse». Fnsi: «Reperire fondi nel sistema degli OTT»
Editoria
30 Lug 2025
Alto Adige, Valentino Beccari nuovo direttore. Le congratulazioni del sindacato regionale
Editoria
23 Lug 2025
Sky Tg24, Fabio Vitale è il nuovo direttore
Editoria
12 Lug 2025
Equo compenso online, l'Avvocatura generale della Corte Ue a favore del regolamento Agcom
 Le altre news

Articoli correlati

Editoria27 Set 2025
Informazione, Barachini: «Giornalisti primo argine alle fake news, l'Ia sia un aiuto non un sostituto»
Formazione18 Set 2025
'IA e informazione giornalistica: proposta di una guida etico - deontologica', il 2 ottobre seminario a Bolzano
Istituzioni17 Set 2025
Il Senato approva il Ddl delega sull'IA, è legge. Fnsi: «Fondamentale tutelare il lavoro dei giornalisti»
Istituzioni15 Set 2025
Costante: «Dalla premier Meloni parole interessanti sull'equo compenso, diritto oggi negato ai giornalisti»
Associazioni30 Ago 2025
L’Adige, copie scaricate illegalmente: scatta la denuncia. La solidarietà del Sjg
Emittenza locale24 Lug 2025
«Emergenza Tv e radio locali», gli editori chiedono il ripristino urgente dei fondi al settore
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits