La sede dell'Inpgi a Roma

18 Lug 2024

Inpgi, completata la composizione della nuova governance

Il Consiglio generale ha nominato Andrea Sbardellati sindaco effettivo e Stefano D'Orsi supplente. L'altro sindaco effettivo è Jair Lorenco (designato dal Mef), presidente del Collegio è Paolo Reboani, designato dal ministero del Lavoro. A Massimo Zennaro il ruolo di Garante del Codice Etico.

Il Consiglio di indirizzo generale dell'Inpgi ha nominato nella seduta del 17 luglio 2024 il toscano Andrea Sbardellati, in qualità di sindaco effettivo, e Stefano D'Orsi, di origine pugliese ma residente in Emilia Romagna, in qualità di sindaco supplente.



Si completa così la composizione del Collegio Sindacale che vede la nomina da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del dottor Paolo Reboani, quale componente effettivo con funzioni di presidente, e dell'avvocato Fabrizio Maria Formicola, quale sindaco supplente, e da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze del dottor Jair Lorenco e della dottoressa Palma Mantaci, rispettivamente componente effettivo e componente supplente dell'Organo di controllo.



Nel corso della stessa riunione è stato anche nominato il veneto Massimo Zennaro come garante del Codice Etico.



Completato, dunque, il processo di rinnovo della governance dell'Inpgi, che vede al proprio vertice il presidente Roberto Ginex, il vice presidente Mattia Motta e i consiglieri di amministrazione Stefano Gallizzi (Lombardia), Massimo Marciano (Lazio) e Beppe Gandolfo (Piemonte).