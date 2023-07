Un momento dei soccorsi successivi alle alluvioni di maggio 2023 (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

06 Lug 2023

Inpgi, contributi sospesi per i giornalisti delle zone alluvionate

Per i freelance il provvedimento riguarderà il versamento del contributo minimo per l'anno 2023, la presentazione della comunicazione reddituale per l'anno 2022 e il versamento del contributo a saldo 2022.

Attraverso la circolare n. 6 del 4 luglio 2023 l’Inpgi ha reso noto che, in applicazione del decreto legge 1/06/2023 n. 61, per i giornalisti residenti nei Comuni interessati dalle alluvioni che nel mese di maggio 2023 hanno colpito parte di Emilia Romagna, Marche e Toscana sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Non si procederà tuttavia al rimborso di quanto eventualmente già versato.



A beneficiare di tale sospensione possono essere i committenti con personale parasubordinato iscritto all’Inpgi e i giornalisti freelance iscritti all’Istituto. Per i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai periodi di paga da maggio a luglio 2023, la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per i giornalisti freelance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), la sospensione - salvo eventuali proroghe del periodo di sospensione – riguarderà il versamento del contributo minimo per l’anno 2023 (la cui scadenza di pagamento è prevista per il 31 luglio 2023), la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022 (fissata al 30 settembre 2023) e il versamento del contributo a saldo 2022, la cui scadenza è fissata al 31 ottobre 2023.



Per poter usufruire della sospensione, i soggetti interessati dovranno produrre apposita comunicazione all’Inpgi. Le disposizioni finora emanate hanno previsto il recupero dei versamenti sospesi mediante il pagamento in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023.



PER APPROFONDIRE

Nella circolare dell’Inpgi allegata è possibile trovare il modulo per la richiesta della sospensione e la lista dei comuni interessati.