La sede dell'Inpgi a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

14 Mar 2024

Inpgi, definiti i ricorsi sulla composizione degli elenchi elettorali. Al via le candidature per l'Assemblea dei delegati

Dal 15 marzo, e fino alle ore 24 del 4 aprile 2024, i giornalisti eleggibili possono candidarsi utilizzando in via esclusiva l'apposito modulo. Si vota in modalità telematica, con Spid o Cie, da lunedì 27 maggio a venerdì 31 maggio.

Il Consiglio di amministrazione dell'Inpgi ha assunto, giovedì 14 marzo 2024, il provvedimento di decisione dei ricorsi presentati in merito alla composizione degli elenchi elettorali per il rinnovo della governance dell'Istituto. Sono così divenute definitive le liste, ripartite per ciascuna circoscrizione, degli iscritti aventi diritto al voto e di quelli eleggibili all'Assemblea dei Delegati.



Le liste sono consultabili a partire dal 15 marzo 2024, nella sezione dedicata alle 'Elezioni 2024' e sui siti web www.inpgi.it e www.inpginotizie.it. Sempre a partire dal 15 marzo 2024, e fino alle ore 24 del 4 aprile 2024, gli iscritti rientranti negli elenchi degli eleggibili possono presentare la propria candidatura utilizzando in via esclusiva l'apposito modulo.



Da via Nizza si ricorda poi che le elezioni, indette il15 febbraio, si svolgeranno mediante modalità telematica nelle giornate consecutive da lunedì 27 maggio a venerdì 31 maggio 2024, con orario dalle 8.00 alle 22.00 nei giorni del 27, 28, 29 e 30 maggio e con orario dalle 8.00 alle 20.00 nella giornata di venerdì 31 maggio (ora italiana).



Per votare è necessario accedere al sito mediante Spid o Cie (Carta di identità elettronica) entrambi di livello 2.



Al fine di consentire un efficace recapito delle informazioni relative alle istruzioni operative sulle modalità voto e sui candidati della propria circoscrizione di appartenenza è indispensabile che gli iscritti aventi diritto al voto comunichino all'Inpgi – qualora non l'abbiano già fatto – il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, avvalendosi dell'apposita procedura online disponibile qui.



Tutte le comunicazioni e le informazioni utili agli iscritti per essere costantemente e tempestivamente aggiornati sull'avanzamento della procedura elettorale sono disponibili su 'Elezioni 2024'. (Da: inpginotizie.it)