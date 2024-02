L'esterno della sede della Fnsi a Roma

21 Feb 2024

'La guerra di Gaza: i fatti e le narrazioni', il 19 marzo corso di formazione in Fnsi

La partecipazione all'incontro garantirà tre crediti. Fra i relatori previsti anche Alessandra Costante, segretaria generale del sindacato dei giornalisti.

Si svolgerà martedì 19 marzo 2024 dalle 10 alle 13, nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma), il corso di formazione 'La guerra di Gaza: i fatti e le narrazioni'.



Nella prima parte dell'incontro verrà analizzata l'importanza del racconto giornalistico tra le opposte propagande, una riflessione sulla narrazione o se vogliamo sulle narrazioni che si sono dipanate a partire dal 7 ottobre sui nostri media e sui media esteri. La seconda parte riguarderà il lavoro sul campo: la guerra in corso a Gaza ha visto un numero record di operatori dell'informazione uccisi. È stato cruciale il ruolo dei reporter locali, a Gaza e in Cisgiordania come in Israele, costretti a operare, tra mille difficoltà, censure, notizie false. La questione verrà affrontata attraverso il racconto di due giornalisti, un israeliano e una palestinese.



I relatori che si alterneranno sul palco saranno Lucia Goracci (inviata Rai), Alberto Negri (giornalista e reporter di guerra, editorialista de Il Manifesto), Riccardo Noury (presidente di Amnesty International Italia) e Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana.



Da remoto interverranno Haggai Matar (giornalista israeliano, direttore esecutivo del magazine online '+972' e condirettore di 'Local Call') e Shuruq As'ad (reporter palestinese con base a Gerusalemme, componente della segreteria generale del sindacato palestinese Pjs e portavoce dell’organizzazione; è stata la prima giornalista donna e anchorwoman della televisione pubblica palestinese, dalla sua fondazione nel 1994).



A moderare l'incontro, organizzato in collaborazione con ForMedia, sarà la giornalista Anna Maria Selini. La partecipazione al seminario garantirà tre crediti ai giornalisti che si iscriveranno sul portale della formazione dedicato.