La sala ‘Walter Tobagi’ nella sede della Fnsi

15 Feb 2024

'Conflitti e crisi dimenticate': il primo marzo corso di formazione in Fnsi

Al centro del convegno, che darà diritto cinque crediti, il tema del giornalismo sui terreni di guerra.

Nella sala ‘Walter Tobagi’ della Fnsi, in via delle Botteghe Oscure 54 a Roma, il primo marzo 2024 dalle 10 alle 13 si svolgerà il corso di formazione ‘Conflitti e crisi dimenticate: dai bambini soldato alla guerra per il coltan’.



Il seminario affronterà il tema del giornalismo sui terreni di guerra, in particolare delle crisi oscurate dal mainstream, e si concentrerà su come è cambiato negli anni l’approccio giornalistico ai conflitti, le difficoltà e gli obblighi deontologici per il linguaggio del racconto dal e sul campo nella cronaca di guerra.



Tra i relatori ci saranno Guido D’Ubaldo, presidente Odg Lazio; Lucia Visca, giornalista ed editrice All Around; Maria Stefania Cataleta, coordinatrice Gruppo Minori Amnesty International e avvocata patrocinante Tribunale dell’Aja; Omer Abdullah, fixer e operatore umanitario ‘Italians for Darfur’; Antonella Napoli, già inviata di guerra, scrittrice e direttrice di Focus on Africa.



I giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione loro dedicata otterranno cinque crediti.