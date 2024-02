La locandina del webinar

01 Feb 2024

Tutela assicurativa per giornalisti, il 6 febbraio webinar dell’Inail

Il corso è promosso dalla Direzione regionale Inail Liguria con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti. I partecipanti potranno ottenere due crediti formativi.

Le prestazioni, economiche, sanitarie e sociosanitarie erogate dall’Inail sono al centro del webinar in programma il 6 febbraio 2024, alle ore 11.00, su piattaforma Teams. Promosso dalla Direzione regionale Inail Liguria con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti della Liguria, l’incontro è volto a promuovere la tutela dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e il ruolo dell’Inail al centro del sistema di welfare per la salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori.



Estesa dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti dipendenti, la tutela assicurativa comprende, infatti, gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Sono inclusi gli infortuni in itinere. L'assicurazione si estende anche alle malattie professionali contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate e opera anche qualora il soggetto assicurante non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti dalla normativa.



Intervengono come relatori i professionisti della Sovrintendenza sanitaria regionale e dell’Ufficio attività istituzionale della Direzione regionale Inail Liguria. (Da inail.it)



PER APPROFONDIRE

Il corso darà diritto a due crediti ai partecipanti che si registreranno entro il 5 febbraio sulla piattaforma dedicata alla formazione dei giornalisti. Tutte le informazioni sul seminario e il link alla piattaforma Teams sono disponibili sul sito web dell’Inail.