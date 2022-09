La locandina dell'incontro (particolare)

14 Set 2022

'La guerra vista con gli occhi di un'inviata', il 20 settembre incontro a Parma

Appuntamento alle 18 a Palazzo del Governatore, con, fra gli altri, la giornalista del Tg1 Stefania Battistini, il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti e Matteo Naccari, presidente dell'Associazione Stampa Emilia Romagna. Modera la collega Mara Pedrabissi.

Martedì 20 settembre 2022, alle 18, all'Auditorium "Carlo Mattioli" di Palazzo del Governatore a Parma, incontro dal titolo "La guerra vista con gli occhi di un'inviata. Il valore della verità contro le fake". L'appuntamento, aperto alla cittadinanza e organizzato da Associazione Stampa Emilia Romagna e Federazione nazionale della Stampa Italiana, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Parma, vedrà protagonista Stefania Battistini, giornalista e inviata speciale in Ucraina per il Tg1, con la partecipazione di Giuseppe Giulietti, presidente Fnsi e di Matteo Naccari, presidente Aser. Moderatrice: la giornalista Mara Pedrabissi.



Il dibattito, dopo i saluti istituzionali del vicesindaco del Comune di Parma Lorenzo Lavagetto, sarà incentrato su due temi di straordinaria forza e attualità, tra loro strettamente incrociati: lo stato e gli scenari della guerra in Ucraina, con i suoi molteplici impatti sulla vita di tutti noi, e il valore di un racconto "vero", credibile, riconoscibile come tale quando ci si informa.



«In un momento storico in cui, da un lato, la disinformazione e le cosiddette "fake news" corrono sempre più veloci e si insidiano viralmente sui social e, dall'altro, c'è un crescente bisogno di essere informati correttamente, appare sempre più necessario ricevere una comunicazione di qualità e il mestiere del giornalista acquista, ogni giorno, maggior essenzialità e crucialità nella rappresentazione della realtà», rileva il Comune in una nota.



L'ingresso all'incontro è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.