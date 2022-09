La copertina del nuovo numero di "Prometeo" (particolare)

13 Set 2022

'Prometeo. Quale cultura, per cosa e per chi', il 14 settembre conferenza stampa a Milano

In occasione della presentazione, al Museo Adi, del nuovo numero del trimestrale, un gruppo di intellettuali farà il punto sullo stato della cultura nel nostro Paese, sui problemi, le prospettive e le possibilità di rilancio da intraprendere. Un tema caldo anche nel vivo della campagna elettorale. Appuntamento alle 12.30.

Mercoledì 14 settembre 2022, con la presentazione del numero 159 di Prometeo (trimestrale di scienze e storia della Mondadori, in edicola proprio quel giorno), un nutrito gruppo di intellettuali farà il punto sullo stato della cultura nel nostro Paese, sui problemi, sulle prospettive e le possibilità di rilancio da intraprendere. Un tema caldo anche nel vivo della campagna elettorale.



L'appuntamento è alle 12.30 al Museo Adi Milano (piazza Compasso d'Oro 1, ingresso da via Ceresio 7 – Via Bramante 42).



Armando Massarenti, Severino Salvemini e Valdo Spini, che saranno presenti alla conferenza stampa, sono gli autori di un inserto speciale dedicato al tema, che viene analizzato da diverse angolature.



Assieme a loro saranno presenti anche Sabina Pavone, che fa parte della Direzione Scientifica della rivista, Gabriella Piroli, che la dirige e Andrea Cancellato, nella doppia veste di ospite in quanto direttore del Museo e di presidente di Federculture.