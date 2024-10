Un momento del corso di formazione

25 Ott 2024

La narrazione delle migrazioni e dell'Africa al centro di un incontro formativo in Fnsi

Si è svolto nella sala Walter Tobagi della Fnsi, nella mattinata di venerdì 25 ottobre 2024, il corso di formazione 'Narrare correttamente migrazioni e continente africano, al di là degli stereotipi e della propaganda', organizzato dall'Ordine dei giornalisti del Lazio.



Ad aprire l’incontro di formazione, moderato dalla direttrice di Focus on Africa Antonella Napoli, sono stati i saluti di Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, del presidente dell’Odg del Lazio Guido D’Ubaldo e del coordinatore di Articolo 21 e già presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti (che ha partecipato attraverso un video-intervento).



L’analisi della situazione dell’Africa e del fenomeno della migrazione in Europa e in particolare nel nostro paese è stata affidata agli interventi di Enzo Nucci (già corrispondente Rai dall'Africa), Angela Caponnetto (inviata Rainews24 specializzata sui temi delle migrazioni), Antonio Ricci (vicepresidente Centro Studi e Ricerche Idos) e, in videocollegamento, Cristina Perozzi (avvocata e consigliera giuridica delle Forze armate ed esperta di diritto internazionale umanitario).



L’incontro formativo si è chiuso con la proiezione del videoreportage di Antonella Napoli ‘Congo – Storie di guerra e resilienza nel cuore dell’Africa dimenticata’.