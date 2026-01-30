CERCA
La prima pagina de La Sicilia di lunedì 9 febbraio 2026
Cdr 09 Feb 2026

La Sicilia, eletto il nuovo Comitato di redazione

A comporre il Cdr saranno Giovanni Finocchiaro, Leandro Perrotta e Alfredo Zermo per la sede centrale, Laura Mendola per le redazioni distaccate.

«I giornalisti del quotidiano “La Sicilia”, dipendenti della società La Sicilia Investimenti Spa, riuniti in assemblea nei giorni scorsi, hanno eletto il Comitato di redazione. Gli eletti sono Giovanni Finocchiaro, Leandro Perrotta e Alfredo Zermo per la sede centrale. Per le redazioni distaccate Laura Mendola». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’Associazione siciliana della Stampa lunedì 9 febbraio 2026. (anc)

