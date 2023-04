Massimo Giletti (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

13 Apr 2023

La7 sospende ‘Non è l’arena’, Giletti rimane a disposizione

L’emittente ringrazia il conduttore «per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione».

La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma "Non è l'Arena" che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto la stessa emittente, che «ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione». Massimo Giletti rimane a disposizione dell'azienda.



Nelle ultime settimane si erano diffuse voci sul possibile passaggio di Massimo Giletti alla Rai, per condurre un programma dalla prossima stagione. Secondo le indiscrezioni che circolano a La7, sarebbero stati proprio i contatti avuti con la tv pubblica a determinare la rottura con l'emittente di Urbano Cairo. Di fronte alla prospettiva di un rapporto destinato a terminare, negli ultimi giorni l'azienda avrebbe deciso di accelerare i tempi arrivando alla decisione della sospensione del programma. Sembra anche - si apprende ancora - che siano sorti problemi in relazione ai costi e alla raccolta pubblicitaria della trasmissione. Il passaggio di Giletti alla tv pubblica sarebbe in linea con il rinnovamento dei palinsesti che il centrodestra vorrebbe realizzare a partire dalla prossima stagione. La programmazione autunnale della Rai sarà presentata a giugno e le decisioni vengono prese in queste settimane. Recentemente era stato ipotizzato un passaggio di Giletti a Rai1, ma secondo altre indiscrezioni il conduttore potrebbe approdare sulla seconda rete eventualmente nella serata del giovedì, storicamente occupata da talk di informazione. (Da ansa.it)