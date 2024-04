L'allenatore del Modena, Paolo Bianco (Foto: streaming da tvqui.it)

02 Apr 2024

L’allenatore del Modena offende in diretta un giornalista di una emittente locale, la solidarietà di Aser e Asm

L’episodio che ha visto come protagonista Paolo Bianco si è verificato al termine del match con il Bari di lunedì 1 aprile 2024.

«L’Associazione stampa modenese e l’Aser, Associazione della stampa Emilia-Romagna, criticano la volgare esternazione dell’allenatore del Modena, Paolo Bianco, in diretta su TvQui. Il lavoro dei giornalisti merita rispetto, anche quando le domande possono non essere gradite». Lo si legge in una nota pubblicata martedì 2 aprile 2024 sul sito del sindacato regionale.



«Lunedì 1 aprile 2024 – prosegue il comunicato - nel corso delle interviste post-partita di Modena-Bari, i colleghi dell’emittente TVQui sono stati vittima di un episodio deprecabile: l’allenatore del Modena, dopo aver risposto stizzito a una domanda del condutture Cristiano Tassinari, gli ha rivolto un greve insulto chiaramente udibile tanto dal conduttore stesso quanto dai telespettatori in ascolto. Un insulto che non può essere derubricato a “incidente fuori onda” poiché, nonostante Bianco si stesse levando l’auricolare a intervista conclusa, il microfono dell’emittente era ancora a pochi centimetri da lui e ben visibile».



La nota si conclude con una presa di posizione: «Il nervosismo al termine di una partita deludente è comprensibile, la maleducazione non lo è. Il lavoro dei giornalisti merita rispetto. Aser e Asm, auspicando una formale nota di scuse da parte dell’allenatore del Modena e una presa di distanze da parte della società di calcio, esprimono la loro solidarietà al giornalista offeso».