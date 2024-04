Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione Siciliana (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

02 Apr 2024

Sicilia, Assostampa: «Presentate le proposte per il rinnovo del contratto dei giornalisti che lavorano alla Regione»

Il sindacato regionale dopo l’incontro del 28 marzo 2024: «Ci auguriamo che possano trovare il più ampio apprezzamento ed essere inserite all'interno del Ccrl 2019-21 per la firma definitiva».

«L'Associazione siciliana della stampa, con il segretario regionale Giuseppe Rizzuto e il segretario provinciale di Palermo Gianluca Caltanissetta, è stata convocata ufficialmente lo scorso 28 marzo dall'avvocato Accursio Gallo, commissario straordinario dell'Aran Sicilia, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana. L'incontro rientra nell'ambito del tavolo di contrattazione separata avviato tra Assostampa e Aran Sicilia e relativo alla posizione dei giornalisti dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione Siciliana, in vista del rinnovo del Ccrl 2019-21 prossimo ormai alla sottoscrizione». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’Assostampa siciliana sabato 30 marzo 2024.



Il comunicato prosegue sottolineando che «Assostampa Sicilia è federato alla Fnsi, il sindacato unitario dei giornalisti che il 7 aprile 2022 ha già firmato un accordo sindacale nazionale con l'Aran per la regolazione di raccordo del personale rientrante nei profili “informazione”. Da questo accordo nazionale si è partiti per rilanciare la contrattazione con Aran Sicilia, avviata circa un anno fa. Nella riunione del 28 marzo, i segretari regionale e provinciale dell'Associazione siciliana della stampa hanno consegnato il testo definitivo con le proposte per l'adeguamento della posizione economica e professionale dei colleghi dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione rispetto al carico di lavoro sostenuto e all'alta professionalità e responsabilità richieste».



La nota si chiude con un auspicio: «Assostampa Sicilia si augura che la proposta presentata, esito di mesi di confronto e mediazione anche con rappresentanti del governo regionale, possa trovare adesso il più ampio apprezzamento ed essere inserita all'interno del Ccrl 2019-21 per la firma definitiva».