28 Mar 2024

Tele Editore Fornari, Asu: «Richiesti formalmente il pagamento degli stipendi e la cassa integrazione»

Il sindacato regionale: «Situazione di stallo drammatica, la nostra attenzione è sempre massima».

«Pagamento degli stipendi, chiarezza sul futuro e attivazione della cassa integrazione. Sono queste le richieste che l’Associazione Stampa Umbra ha formalizzato in questi giorni alla proprietà di Tele Editore Fornari, sulla cui drammatica situazione l’attenzione del sindacato è sempre massima». Lo si legge in un comunicato pubblicato sul sito web dell’Asu giovedì 28 marzo 2024.



«Stante il perdurare della situazione di stallo – prosegue la nota - e il ritardo sull’erogazione degli stipendi arrivato ormai a un anno, nonché l’assenza di notizie sul rilancio dell’emittente, Asu ha chiesto formalmente, anche in accordo con la Fnsi e sentiti i giornalisti interessati, il pagamento di tutte le mensilità arretrate e un piano editoriale. Contestualmente Asu ha inviato formale richiesta per l’apertura delle procedure relative alla richiesta di cassa integrazione per tutti i giornalisti della testata secondo le modalità stabilite dal contratto Aeranti-Corallo».



Il sindacato regionale, «viste anche le continue voci che si rincorrono da tempo» ha chiesto anche «di conoscere eventuali novità sopravvenute, se ve ne siano, in merito a passaggi di proprietà, compartecipazioni e/o futuri assetti societari diversi dall’attuale. Precedentemente Asu aveva sottoposto la situazione anche all’attenzione delle istituzioni, in particolare della Regione, chiedendo la possibilità di attivare un tavolo di crisi per affrontare la vicenda a 360 gradi e cercare di trovare soluzioni che possano salvaguardare testata e posti di lavoro».