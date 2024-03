Casamonica, Sugc: «Corte d'Appello di Roma conferma il risarcimento al Sindacato»

15 Mar 2024

Casamonica, Sugc: «La Corte d'Appello di Roma conferma il risarcimento al Sindacato»

L'articolazione territoriale della Fnsi si era costituita parte civile nel processo sull'aggressione, nel 2018, al cronista Nello Trocchia, al suo operatore Giacomo Del Buono (entrambi in servizio per la trasmissione Rai 'Nemo'), e della collega di La7 Micaela Farrocco, in servizio per 'Piazza Pulita'.

«La Corte di Appello di Roma ha confermato che i Casamonica dovranno risarcire il Sindacato unitario giornalisti della Campania che si era costituito parte civile nel processo sull'aggressione al cronista Nello Trocchia, al suo operatore Giacomo Del Buono (entrambi in servizio per la trasmissione Rai 'Nemo'), e della collega di La7 Micaela Farrocco in servizio per 'Piazza Pulita'». Ne dà notizia, sul proprio sito web, lo stesso sindacato regionale, evidenziando che sono state pubblicate le motivazioni della sentenza, che risale a novembre 2023.



Era l'8 maggio 2018. I giornalisti stavano riprendendo l'esecuzione di una misura di custodia cautelare nei confronti di un famigliare dei Casamonica, quando gli imputati li hanno aggrediti impedendo loro di effettuare le riprese.



«Il Sugc, con l'avvocato Giancarlo Visone, oltre a dare assistenza legale al collega Nello Trocchia – prosegue l'Assostampa – si è costituito parte civile. Il giudice, nel confermare la sentenza di primo grado, anche con riferimento alla condanna degli imputati al pagamento della provvisionale disposta anche a favore del Sugc, ha implicitamente confermato il ruolo del sindacato come portatore di un interesse diretto nella tutela della libertà di stampa e del diritto di cronaca».



(Foto: VBlock da Pixabay)