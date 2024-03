Un momento della manifestazione (Foto da sindacatogiornalistiveneto.it)

Verona, insulti ai giornalisti alla manifestazione dell'estrema destra contro il G7. La condanna del sindacato

Sgv e Assostampa provinciale: «Rigettiamo e rimandiamo al mittente i termini e i toni usati da Maurizio Cutolo, leader di Verona per la Libertà».

Giovedì 14 marzo 2024 a Verona, nella manifestazione contro il G7 organizzata da Verona per la Libertà e a cui hanno aderito Forza Nuova, l’associazione Veneto-Russia e l’associazione Popolo Veneto per bocca di Maurizio Cutolo, leader di Verona per la Libertà, è stato portato avanti l’ennesimo attacco ai giornalisti e alla libertà di stampa.



Insulti, dal “compiacenti per tenersi uno stipendio”, al “complici del genocidio di Gaza” per arrivare a “servi senza gloria”, che non solo vanno a ledere la dignità di tutti i colleghi che erano presenti – e che hanno comunque fatto il loro mestiere riportando le rimostranze del presidio – e di tutti quelli che quotidianamente fanno questo lavoro.



Insulti che oltre che inaccettabili vanno anche ad alimentare il clima di intimidazione e la volontà di minare le basi di libertà del giornalismo sempre più sotto attacco.



Sindacato Giornalisti Veneto e Assostampa Verona rigettano e rimandano al mittente i termini e i toni usati dal signor Cutolo e di quanti come lui attaccano la stampa per poi convocarla e usufruirne, e continueranno a denunciare attacchi come quello di ieri a Verona contro una categoria di lavoratori che ogni giorno garantisce a tutti cittadini un’informazione libera, corretta e imparziale. (Da sindacatogiornalistiveneto.it)