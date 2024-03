Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

15 Mar 2024

Sicilia, Cdr Tgr Rai e Assostampa: «Inaccettabili le minacce e gli insulti del sindaco di Taormina»

I rappresentanti sindacali: «Cateno De Luca ha commentato un servizio usando frasi come “vi verrò ad occupare” e “succederà l'ira di Dio”».

In un comunicato diffuso giovedì 14 marzo 2024 il Comitato di redazione della Tgr Sicilia ed il coordinamento dei Cdr della Tgr respingono con forza «il grave tentativo di intimidazione da parte del sindaco di Taormina e deputato regionale Cateno De Luca che in una diretta social commenta un nostro servizio usando un linguaggio volgare e offensivo, annunciando che farà pressione sul vertice della redazione e minacciando la Tgr Sicilia con frasi come “vi verrò ad occupare” e “succederà l'ira di Dio”».



Il Cdr continua sottolineando come sia «inaccettabile reagire a un servizio che espone fatti, incluso il parere dell'assessore della giunta di Cateno De Luca, insultando l'autore del servizio e minacciando ritorsioni contro tutta la redazione».



Il Cdr della Tgr Sicilia ed il coordinamento dei Cdr della Tgr «sono pronti a tutelare in ogni sede il lavoro di tutti i colleghi da pressioni che mirino a comprimere la libertà d'informazione da qualunque parte politica provengano. Tanto più quando si manifestano in una forma tanto volgare e violenta».



Anche la Giunta regionale dell'Associazione siciliana della Stampa ha commentato la vicenda attraverso un comunicato: «Non è la prima volta che l'attuale sindaco di Taormina, onorevole Cateno De Luca, si lancia in attacchi contro i giornalisti. Pensa che il sistema dell'informazione ce l'abbia con lui mentre fa solamente il suo mestiere di informare. Ora ha preso di mira la Tgr Sicilia durante una diretta social. Non gli è piaciuto un servizio sul Comune che amministra, Taormina. Capita. Ma non può accadere, come ha fatto De Luca, di lanciarsi in intimidazioni e commenti offensivi, annunciando pressioni e dicendo “vi verrò ad occupare”. I colleghi della Tgr Sicilia hanno le spalle larghe e non si faranno certo condizionare dai modi spicci e poco onorevoli di De Luca. Ma è chiaro – conclude la nota - che il sindacato e tutti i giornalisti siciliani rimangono al fianco di chi ogni giorno, con sempre maggiori difficoltà ambientali, continua a informare senza condizionamenti».