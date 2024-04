Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

02 Apr 2024

Stampa Romana: «Impossibile fare domande a Piantedosi a Frosinone»

Il sindacato regionale: «I giornalisti non hanno potuto interloquire con il ministro in occasione del Comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza. Così si mina il corretto rapporto tra media e istituzioni».

«Video autoprodotti, dichiarazioni a favore di telecamera recapitate ai giornalisti senza alcuna possibilità di fare domande. È sempre più spesso la modalità, inaccettabile, con cui istituzioni e pubblici poteri si relazionano con la stampa. È accaduto anche ieri a Frosinone in occasione del Comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza, con la partecipazione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, convocato dopo i recenti fatti di sangue che hanno scosso il capoluogo, il più grave la sparatoria in un bar della città con un morto e tre feriti». Lo si legge su una nota pubblicata dall’Associazione Stampa Romana sul suo sito web venerdì 29 marzo 2024.



«Non è stato possibile – prosegue la nota - per i giornalisti interloquire con il ministro. Così si mina il corretto rapporto tra media e istituzioni che sono sempre tenute alla massima trasparenza e disponibilità per consentire al giornalista di svolgere il proprio lavoro. Non è sufficiente la cortesia e la disponibilità delle forze dell’ordine e delle amministrazioni a garantire il reale esercizio del diritto di cronaca e una puntuale informazione ai cittadini».