Militari israeliani in azione a Gaza (Foto: ImagoEconomica via Idf Us)

26 Ago 2024

Le organizzazioni dei giornalisti europei scrivono all’Ue: «Sanzionate Israele»

La lettera, inviata lunedì 26 agosto 2024, è stata sottoscritta dalla Efj, da 38 sindacati dei cronisti tra cui la Fnsi e più di 20 Ong per la libertà di stampa.

La Federazione europea dei giornalisti, 38 sindacati dei giornalisti europei tra cui la Federazione nazionale della Stampa italiana e più di 20 Ong per la libertà di stampa hanno inviato lunedì 26 agosto 2024 una lettera ai massimi diplomatici dell'Unione europea chiedendo la sospensione dell'accordo di associazione Ue-Israele e sanzioni contro i responsabili dei crimini di guerra e delle ripetute violazioni del diritto internazionale da parte di Israele. La lettera è stata redatta su iniziativa del Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj).



Di seguito il testo completo della lettera:



«Egregio Alto Rappresentante/Vicepresidente Borrell e Vicepresidente esecutivo Dombrovskis,



le nostre organizzazioni scrivono per chiedere all'Unione Europea di intervenire contro l'uccisione senza precedenti di giornalisti da parte delle autorità israeliane e altre violazioni della libertà dei media, in violazione degli obblighi di Israele in materia di diritti umani e di diritto internazionale umanitario. Questi fanno parte di abusi diffusi e sistematici commessi dalle autorità israeliane a Gaza, in Cisgiordania, in Israele e altrove, come documentato o riconosciuto da Ong israeliane, palestinesi e internazionali, esperti delle Nazioni Unite, dalla Corte internazionale di giustizia e in una richiesta di mandati di arresto da parte del Procuratore della Corte penale internazionale. Queste violazioni dovrebbero innescare la sospensione dell'accordo di associazione Ue-Israele e ulteriori sanzioni mirate dell'Ue contro i responsabili. Purtroppo, i 27 governi dell'Ue devono ancora riconoscere, attribuire e condannare all'unanimità i crimini delle forze israeliane a Gaza.



Dal 7 ottobre 2023, quando i combattenti guidati dall'ala armata di Hamas hanno effettuato numerosi e coordinati attacchi contro i civili e preso ostaggi in Israele, l'amministrazione Netanyahu ha adottato una serie di misure senza precedenti per limitare la libertà dei media, che hanno di fatto portato all'istituzione di un regime di censura.



Gli attacchi in corso contro i giornalisti e la libertà dei media da parte delle autorità israeliane che richiedono un'azione urgente includono:



- uccisioni senza precedenti di giornalisti: le organizzazioni per la libertà di stampa, tra cui il Committee to Protect Journalists (Cpj), Reporters Senza Frontiere (Rsf) e la Ifj, hanno registrato le uccisioni di oltre 100 giornalisti e operatori dei media palestinesi a Gaza, nonché di due giornalisti israeliani e tre libanesi, dal 7 ottobre, rendendolo il periodo più mortale per i giornalisti nei decenni in cui queste organizzazioni hanno raccolto dati. Molti di questi giornalisti indossavano insegne della stampa quando sono stati uccisi. La decimazione e lo spostamento del corpo stampa di Gaza hanno comportato che siano rimasti meno giornalisti locali a riferire sulle ostilità a Gaza.



- omicidi mirati di giornalisti: il Cpj ha scoperto che le Forze di difesa israeliane hanno preso di mira direttamente e ucciso almeno cinque giornalisti, e il CPJ sta esaminando almeno altre 10 morti che indicano un possibile attacco da parte delle Idf. Altre organizzazioni come RSF ritengono che il numero di omicidi mirati possa essere più alto. Documentare e verificare i dettagli necessari per concludere che si è verificato un attacco, mentre l'accesso a Gaza è limitato e le condizioni di segnalazione rimangono disastrose, è difficile. L'uccisione mirata o indiscriminata di giornalisti, se commessa deliberatamente o sconsideratamente, è un crimine di guerra. In uno di questi attacchi, un attacco di carri armati delle IDF ha ucciso il giornalista della Reuters Issam Abdallah nel Libano meridionale il 13 ottobre, come documentato da ampie indagini indipendenti da parte di organizzazioni per i diritti umani e i media e supportato da un'ampia analisi video. Altri sei giornalisti sono rimasti feriti.



- divieto di accesso ai media indipendenti a Gaza: mentre alcune restrizioni al giornalismo sono comuni in guerra, l'effettivo divieto totale di ingresso a Gaza per i giornalisti, sia stranieri che israeliani e palestinesi, non ha precedenti nei tempi moderni. I giornalisti hanno potuto fare reportage dalle linee del fronte in quasi tutti i principali conflitti negli ultimi tre decenni: dall'Ucraina al Ruanda. In confronto, nonostante l'ufficio stampa del governo israeliano abbia rilasciato credenziali mediatiche a circa 2.800 giornalisti internazionali per entrare in Israele dall'inizio del conflitto, solo a giornalisti selezionati è stato consentito di entrare nella Striscia di Gaza, tutti sotto scorta militare israeliana e con restrizioni al giornalismo. Di conseguenza, più di 70 organi di informazione e organizzazioni della società civile hanno recentemente sollecitato che Israele conceda un accesso indipendente a Gaza.



- detenzione arbitraria a livelli record: dal 7 ottobre, Israele ha arrestato almeno 49 giornalisti e operatori dei media, spesso senza accusa, in quella che loro e i loro avvocati affermano essere una ritorsione per il loro giornalismo e i loro commenti. Almeno 13 sono trattenuti in detenzione amministrativa, una politica in base alla quale un comandante militare può trattenere un individuo senza accusa, in genere per sei mesi, con la motivazione di impedirgli di commettere un reato futuro, e prorogata un numero illimitato di volte. L'uso di questa procedura è stato ripetutamente dichiarato una forma di detenzione arbitraria dall'Onu.



- sparizione forzata: i giornalisti palestinesi Nidal Al-Wahidi e Haitham Abdelwahid sono stati arrestati dalle autorità israeliane dal 7 ottobre, mentre stavano documentando l'attacco condotto da Hamas nel sud di Israele. Da allora, le autorità israeliane si sono rifiutate di divulgare informazioni sulla loro ubicazione, sui motivi legali del loro arresto o persino sulla conferma che siano ancora vivi.



- accuse di tortura e maltrattamenti : sono sempre più numerose le accuse di tortura e maltrattamenti da parte di giornalisti durante gli arresti o la detenzione da parte delle autorità israeliane. Mentre la mancanza di accesso a Gaza ha ostacolato la capacità delle organizzazioni di ricerca di confermare in modo indipendente questi resoconti, essi sono coerenti con le prove di maltrattamenti sistematici dei detenuti in custodia israeliana documentate da organizzazioni della società civile e dalle Nazioni Unite.



- censura e gravi limitazioni della libertà dei media: più in generale, gli impedimenti legali e le significative limitazioni alla comunicazione indipendente in Israele e nei Territori palestinesi occupati si sono ampliati dal 7 ottobre. In Israele, la libertà di stampa è stata limitata da un numero crescente di articoli vietati, dalla retorica anti-stampa dei funzionari governativi, da presunti tentativi di controllare apparentemente i notiziari e dagli attacchi ai giornalisti israeliani, tra le altre minacce. Nell'aprile 2024, Israele ha anche approvato una legge che autorizza il governo a vietare temporaneamente la trasmissione di notiziari internazionali in Israele se sono considerati una minaccia per la sicurezza nazionale, con conseguente chiusura di Al Jazeera in Israele. Nel maggio 2024, Israele ha temporaneamente confiscato l'attrezzatura dell'Associated Press per aver fornito feed video in diretta ad Al Jazeera. Sono inoltre in corso blocchi di internet che impediscono alle notizie e alle testimonianze da Gaza di raggiungere il mondo esterno, ci sono numerose accuse di molestie e intimidazioni e si vocifera che più di 50 uffici di giornalisti siano stati distrutti o danneggiati a Gaza.



- mancata indagine o mancata chiamata a rispondere dei responsabili: nonostante i ripetuti appelli delle organizzazioni della società civile, nessuno di questi attacchi, omicidi o altre accuse di abusi contro i giornalisti è stato indagato in modo trasparente o completo dall'Idf. L'Idf ha un modello di impunità di lunga data che precede l'attuale conflitto: nel maggio 2023, il Cpj ha documentato almeno 20 giornalisti uccisi dall'Idf negli ultimi 22 anni, tra cui la giornalista americano-palestinese Shireen Abu Akleh, e nessuno è mai stato accusato o ritenuto responsabile per le loro morti. I gruppi per i diritti umani israeliani B'Tselem e Yesh Din hanno concluso che quando si verificano indagini militari israeliane, servono come "meccanismo di insabbiamento", conclusioni che sono supportate da altre organizzazioni come Human Rights Watch.



I giornalisti svolgono un ruolo indispensabile nel documentare e riferire sui crimini di guerra e altre violazioni dei diritti umani. L'effetto cumulativo di questi abusi è quello di creare le condizioni per un vuoto informativo, così come per propaganda e disinformazione. Mentre Israele sostiene che le sue azioni servono a mantenere al sicuro il suo popolo, la storia dimostra che la censura e la negazione del diritto all'informazione sono un percorso imperfetto verso la pace o la sicurezza.



Pertanto, vi scriviamo oggi per chiedere la sospensione dell'accordo di associazione Israele/Ue, in quanto ha violato i diritti umani e il diritto penale internazionale, e l'adozione di sanzioni mirate contro i funzionari delle IDF e altri responsabili.



Inoltre, i leader europei dovrebbero chiedere in modo inequivocabile e pubblico che Israele rispetti le seguenti richieste sulla libertà di stampa:



- fornire l'accesso e sostenere la libertà di segnalazione;



- togliere il blocco imposto ai giornalisti internazionali, israeliani e palestinesi affinché non possano accedere in modo indipendente a Gaza;



- revocare la legislazione che consente al governo di chiudere i canali esteri e astenersi da ulteriori limitazioni legali o normative alle attività dei media;



- liberare tutti i giornalisti palestinesi dalla detenzione amministrativa o comunque trattenuti senza accusa;



- proteggere la vita dei giornalisti;



- rinunciare all'uccisione indiscriminata e deliberata di giornalisti;



- garantire la sicurezza di tutti i giornalisti, anche consentendo la consegna di attrezzature per la raccolta di notizie e di dispositivi di sicurezza ai reporter a Gaza e in Cisgiordania;



- consentire a tutti i giornalisti che intendono uscire da Gaza di farlo;



- garantire la responsabilità e porre fine all’impunità;



- riformare in modo trasparente le sue procedure di indagine per garantire che tutte le indagini su presunti crimini di guerra, condotte criminali o violazioni dei diritti umani siano rapide, approfondite, efficaci, trasparenti, indipendenti e in linea con le pratiche accettate a livello internazionale. Le indagini sugli abusi contro i giornalisti devono quindi essere condotte tempestivamente in conformità con queste procedure;



- consentire agli investigatori internazionali e alle organizzazioni per i diritti umani, compresi i relatori speciali delle Nazioni Unite, gli investigatori della Corte penale internazionale e la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati e Israele, accesso illimitato a Israele e ai territori palestinesi occupati per indagare sulle presunte violazioni del diritto internazionale da parte di tutte le parti».



La lista completa dei sindacati e delle organizzazioni che hanno sottoscritto la lettera è disponibile sul sito web della Efj.