Kramatorsk (Foto: google.com/maps)

26 Ago 2024

Ucraina, membro del team Reuters muore in un raid a Kramatorsk

Ryan Evans, 38 anni, lavorava come consulente per la sicurezza dell'agenzia. Due giornalisti sono rimasti feriti.

Ryan Evans, membro del team Reuters che si occupava della guerra in Ucraina, è stato ucciso mentre due giornalisti Reuters sono rimasti feriti in un attacco a un hotel nella città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Lo ha riferito l’agenzia domenica 25 agosto 2024.



Evans, che lavorava come consulente per la sicurezza dell'agenzia, ha perso la vita dopo che un missile ha colpito l'Hotel Sapphire, dove alloggiava con una squadra di sei persone, nella serata di sabato 24 agosto.



La Reuters ha reso poi noto che due giornalisti dell'agenzia «sono ricoverati in ospedale: uno di loro è rimasto gravemente ferito».



Evans, ex soldato britannico, lavorava con la Reuters dal 2022 e forniva consulenza ai giornalisti della stessa in materia di sicurezza in tutto il mondo, tra cui in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi. Aveva 38 anni.



La Reuters ha inviato «le più sentite condoglianze e i nostri pensieri alla famiglia e ai cari di Ryan. Ryan ha aiutato così tanti dei nostri giornalisti a coprire gli eventi in tutto il mondo; ci mancherà terribilmente».