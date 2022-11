La locandina dell'evento (particolare)

15 Nov 2022

'Le riviste di cultura italiane nella storia d'Italia', il 23 novembre convegno a Roma

L'appuntamento, promosso dal Coordinamento Cric, è per le 10 nella sala "Laudato si'" del Campidoglio. Modera i lavori Claudio Paravati, direttore di Confronti.

'Le riviste di cultura italiane nella storia d'Italia', è il titolo del convegno promosso per mercoledì 23 novembre 2022, a Roma, dal Coordinamento Riviste Italiane di Cultura (Cric). «La conferenza – spiegano i promotori – è l'unica rassegna nazionale delle riviste, che mette insieme diversi mondi culturali per coordinare prospettive e proporre i risultati dell'elaborazione di decine di redazioni».



Se le riviste di cultura hanno evidenziato una chiara capacità di resistenza anche nel tempo della pandemia, persino mostrando cenni di rilancio della propria vitalità, «ripercorrerne la storia del ruolo nell'Italia dal Dopoguerra ad oggi – prosegue il Cric – è la chiave interpretativa per approfondire il ruolo della cultura, del volontariato culturale, della comunicazione sociale».



Fra i partecipanti previsti Antonella Melito (consigliera Roma Capitale - Commissione Cultura); Valdo Spini (presidente Cric); Giacomo Bottos (Pandora Rivista); Cosimo Ceccuti (La Nuova Antologia); Antonio Fanelli (Lares); Guido Melis (Le Carte e la Storia); Sandra Federici (Africa e Mediterraneo); Simona Maggiorelli (Left); Maria Panetta (Diacritica); Gabriella Piroli (Prometeo); Severino Saccardi (Testimonianze); Davide Romano (Coscienza e Libertà).



