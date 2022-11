Uno striscione di Europe for peace (Foto: retepacedisarmo.org)

04 Nov 2022

Manifestazione per la pace, la Fnsi in piazza a Roma

Appuntamento sabato 5 novembre dalle 12. Giulietti: «Sarà anche l'occasione per ricordare i nomi delle tante croniste e dei tanti cronisti, italiani e non solo, che hanno perso la vita sui campi di battaglia per onorare il loro lavoro e che non hanno mai ottenuto verità e giustizia».

La Federazione nazionale della Stampa italiana sarà in piazza, a Roma, sabato 5 novembre, per partecipare alla manifestazione promossa dalle principali reti del movimento per la pace. A rappresentare la Fnsi sarà il presidente Giuseppe Giulietti, insieme con una delegazione di giornaliste e giornalisti, fra cui i colleghi dell'associazione Articolo21.



«Ci saremo perché in quella piazza saranno raccolte tutte le organizzazioni che in questi anni, ogni volta che c'è stato da contrastare bavagli in Russia, Siria o Bielorussia, ci sono sempre state, mentre altri si recavano in "viaggi d'affari" in quelle stesse terre», spiega Giulietti.



«Sarà anche l'occasione – prosegue – per ricordare i nomi delle tante croniste e dei tanti cronisti, italiani e non solo, che hanno perso la vita sui campi di battaglia per onorare il loro lavoro e che non hanno mai ottenuto verità e giustizia».



Il raduno dei manifestanti è alle 12 in piazza della Repubblica. Da lì alle 13 partirà il corteo che raggiungerà piazza San Giovanni in Laterano, dove interverranno i rappresentanti delle principali sigle promotrici.