Un momento dell'evento Democracy Alive

07 Nov 2024

Libertà di stampa, Di Trapani: «La Ue accenda una luce sull'Italia»

Il presidente Fnsi all'evento 'Democracy Alive' organizzato dell'European Movement International mercoledì 6 novembre 2024: «Il governo ci sta allontanando da Bruxelles e ci sta avvicinando a Budapest».

«Oggi più che mai abbiamo bisogno dell'Europa: serve un richiamo forte affinché l'Italia si adegui alle norme, alle sentenze e agli standard europei sulla libertà di stampa. Quello che sta accadendo in Italia non può essere più una questione nazionale ma deve diventare una questione europea». Lo ha detto il presidente Fnsi Vittorio di Trapani intervenendo a Bruxelles all'evento "Democracy Alive" organizzato dell'European Movement International.



«Dal controllo sulla Rai Servizio Pubblico alla diffamazione, passando per le querele bavaglio e l'equo compenso il governo sta ignorando le indicazioni europee, e anzi ci sta allontanando da Bruxelles e ci sta avvicinando a Budapest», ha aggiunto Di Trapani. (Ansa - 6 novembre 2024).