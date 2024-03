La sede della Pontificia Università della Santa Croce (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

26 Mar 2024

'L'informazione e gli altri poteri': il 12 aprile seminario alla Pontificia Università della Santa Croce a Roma

I giornalisti che parteciperanno alla giornata di studio otterranno tre crediti formativi.

"L'informazione e gli altri 'poteri'": è questo il titolo della giornata di studio organizzata dall'Odg Lazio in programma venerdì 12 aprile 2024 dalle 10 alle 13 nella sede della Pontificia Università della Santa Croce (piazza Sant'Apollinare 49, Roma).



Durante l'incontro verranno analizzati i temi della politica, delle piattaforme social, della giustizia: 'poteri' che incidono nella vita delle persone e nella coscienza di una comunità, in forza anche del loro peso mediatico. All'informazione spetta il compito di tenere fede al proprio ruolo e di agire come contrappeso, al servizio dell'opinione pubblica e nel rispetto della deontologia della professione giornalistica. Sullo sfondo una questione etica che non conosce confini nazionali: la disciplina delle libertà, delle responsabilità e degli assetti economici dell'informazione e della comunicazione.



L'incontro sarà moderato da Antonino Piccione dell'Iscom, mentre i relatori saranno Andrea Tornielli (direttore editoriale media vaticani - Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede) Barbara Floridia (presidente Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi), Luigi Contu (direttore agenzia Ansa), Martina Carone (Quorum/Youtrend), Ruben Razzante (Università Cattolica del Sacro Cuore), Luca Balestrieri (Luiss), Giovanni Tridente (Pontificia Università della Santa Croce), Monica Boni (Corte di Cassazione), Alessandro Barbano (direttore Il Riformista) e Flaminia Savelli (Il Messaggero).



