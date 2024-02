La locandina del corso di formazione

29 Feb 2024

'Comunicare il fisco': il 19 aprile corso di formazione in Fnsi

Il seminario, organizzato dal sindacato dei giornalisti in collaborazione con ForMedia, garantirà cinque crediti ai partecipanti.

Nuovo appuntamento per la formazione professionale nella sala Walter Tobagi della Fnsi: il 19 aprile 2024, dalle 9 alle 14, è in programma il seminario ‘Comunicare il Fisco: partite Iva e collaborazioni, strumenti, strategie e opportunità. Un percorso tarato sui giornalisti’, organizzato dalla Federazione nazionale della Stampa italiana in collaborazione con ForMedia.



L’obiettivo del corso è di offrire un percorso sulla comunicazione del fisco, capace anche di fornire strumenti utili alla gestione di un tema fatto di un linguaggio specifico e che, per molti, ha anche a che fare con il profilo professionale personale. Dalla norma sulle partite Iva, alle strategie di comunicazione dell’Agenzia delle entrate, fino a veloci consigli utili per individuare alcune opportunità fiscali per i professionisti.



Il corso proporrà anche casi pratici e analisi di situazioni comuni - per esempio, il regime forfettario per le partite Iva - per fornire competenze pratiche. Vari gli argomenti oggetto delle relazioni, a partire dai principi e le finalità della comunicazione fiscale, per arrivare alla comunicazione istituzionale come servizio al cittadino. Non mancherà lo spazio sul debunking delle false news fiscali o sulla rottamazione delle cartelle e il ruolo dei media nelle campagne informative. Ci sarà anche un case study, quello del canale Watshapp dell'Agenzia delle entrate.



Alla discussione, moderata dal consigliere nazionale della Fnsi Tommaso Polidoro, parteciperanno, fra gli altri, Sergio Mazzei (capo settore comunicazione Agenzia delle entrate), Cristiana Carta (capo ufficio comunicazione istituzionale Agenzia delle entrate), Giovanni Lombardo (responsabile relazioni con i media di Agenzia delle entrate e riscossioni), Chiara Ciranda (capo ufficio stampa Agenzia delle entrate), Danila D'Eramo (direttrice centrale piccole e medie imprese - Agenzia delle entrate), Mattia Bartolini (ufficio comunicazione istituzionale Agenzia delle entrate) ed Ettore Bidasio (direttore servizi contribuenti ed enti di Agenzia delle entrate e riscossioni).



La partecipazione al corso garantirà cinque crediti ai giornalisti che si iscriveranno sulla piattaforma della formazione.